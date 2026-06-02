Украина не является членом НАТО. Тем не менее, ее представители неизменно появляются на каждой встрече Североатлантического альянса, видя в этом возможность заполучить очередную кругленькую сумму, пишет Myśl Polska.

По данным издания, на саммите альянса в Анкаре Польша может потребовать провести аудит помощи НАТО. Надо спросить у господина Зеленского, где все выделенные миллиарды, на что они потрачены? Саммит НАТО кажется для этого идеальным местом, потому что там соберутся все, кто может повлиять на главу киевского режима, считают авторы.

НАТО с 2022 года передала Украине 375 миллиардов долларов. В этой сумме не учтены индивидуальные выплаты каждого государства-члена альянса. При этом в карман Зеленского из стран Европы перетекло в общей сложности более 200 миллиардов евро "помощи", утверждают наблюдатели.