Реконструкция Воробьевского путепровода завершится этой осенью

Реконструкция Воробьёвского путепровода завершится этой осенью. Здесь полностью обновят балки и пролётное строение. Специалисты применяют уникальную технологию - канатную алмазную резку. Почему это необходимо?

Арматура ржавела, плиты укреплений проседали, а бетон кое-где и вовсе отваливался кусками. Воробьевский путепровод почти 70 лет служил городу, но капитальных работ, здесь, никогда не проводилось. Долгожданная реконструкция началась в прошлом году, а сейчас выполнена уже половина ремонта.

"Мы сейчас находимся на втором этапе. Выполнены полностью работы по демонтажу главных балок, демонтажу дорожной одежды, уже на половине путепровода балки смонтировали, сделали. Сейчас идут работы по устройству гидроизоляции и после завершения будем монтировать балки на второй части", - отметил Вячеслав Карамнов, начальник производственного отдела ГБУ "Гормост".

65-метровый путепровод является частью улицы Косыгина и проходит над проспектом Вернадского. Он связывает центр с юго-западом. Рядом — "Лужники", главный спортивный комплекс страны, университетская аллея МГУ, Дворец пионеров на Воробьёвых горах. Этот небольшой по московским меркам транспортный узел - удобная и важная развязка. Поэтому работы ведут поэтапно, без полного перекрытия движения. В каждом направлении днем работает по две полосы, ночью - по одной и при этом строителям нужно обновлять десятки тонн железобетона, не повреждая проезжающие автомобили.

"Защитный настил по третьей закладке осталось установить, чтобы приступить к демонтажу. Установим защитные экраны, чтобы при демонтаже, движение же мы не перепускаем, не останавливаем, и чтобы камни и скол бетона не летели на машины, сделаем экраны", - рассказал Кирилл Николаев, старший производитель работ.

Уникальность реконструкции — в технологиях. Здесь применяют канатную алмазную резку. Стальной трос с напылением из искусственных алмазов разрезает железобетон безударно, без вибрации и пыли. Это позволяет аккуратно демонтировать старые конструкции, не повреждая соседние.

"Мост четырёхпролётный, чтобы демонтировать балки, в середине необходим кран грузоподъёмностью до 500 тон, чтобы их расположить в зоне, прилегающей к путепроводу. Чтобы была возможность балку демонтировать и погрузить в автотранспорт, используются эти работы", - сообщил Вячеслав Карамнов.

Завершить комплексную реконструкцию Воробьёвского путепровода планируется уже этой осенью. Специалисты дают гарантию, что без крупного ремонта мост простоит четверть века.