Юлия Барановская боится не родить четвертого ребенка: "Поверьте мне, это очень страшно"

Юлия Барановская накануне, 3 июня, отметила день рождения. Ей исполнилось 46 лет. В честь такого события популярная ведущая выступила с откровением.

Она приняла участие в в сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров" в рамках ПМЭФ-2026. В ходе беседы зашла речь о том, что сейчас возраст не имеет значения для образования и построения карьеры. Однако Юлия Барановская отметила, что есть одна область, где возраст невероятно важен, - это материнство.

Отметим, что у телеведущей от футболиста Андрея Аршавина есть трое детей: дочь Яна и сыновья Артем и Арсений. Однако Юлия Барановская призналась, что мечтает родить четвертого ребенка. И если раньше она не обращала внимания на свой возраст и даже не всегда помнила, сколько ей лет, то сейчас она вынуждена посматривать на цифры в паспорте, сообщает "КП".

"К сожалению, поскольку я очень хочу еще раз стать мамой, с определенного возраста теперь знаю, сколько мне лет, но только потому, что это такой, грубо говоря, обратный отсчет. Поверьте мне, это очень страшно", - призналась Юлия Барановская.

Телеведущая подчеркнула, что не могла не поделиться этими переживаниями, несмотря на то что считает тему крайне интимной. Отметим, что после расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская предпочитает держать детали личной жизни в секрете.

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