Западные страны продолжают поддерживать киевский режим, а движет ими в этом глубинная ненависть к России. На это указал в четверг, 4 июня, зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как указал политик в своем MAX-канале, американцы готовят новые санкции против России и поставки вооружений Киеву, а европейцы "продолжают вскармливать своей худеющей грудью военные аппетиты молодых хохлонацистов".

Движет западниками ненависть к России, питаемая желанием разделить нашу страну на части и получить доступ к нашим богатствам, заявил Медведев. С учетом этого он призвал "без истерик и самобичевания" воспитывать в себе недоверие к западным элитам: "Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать".

Именно такой подход должен, по мнению зампреда Совбеза России, сформировать новый кодекс взаимоотношений с "западными партнерами".

Ранее Дмитрий Медведев ехидно поздравил всех западных "друзей" России с важным событием: российские военные провели успешное испытание стратегического ракетного комплекса "Сармат". Политик отметил, обращаясь к западным странам, что "теперь вы все стали нам ближе".

О состоянии российско-европейского диалога, разрушенного стараниями недружественного Запада, высказывался и глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат скептически воспринял заявления ряда европейских чиновников о необходимости контактов и подчеркнул, что "мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы" и "никогда не будем бегать, умолять".