Дмитриев раскрыл содержание разговора с Уиткоффом и Кушнером

Диалог России и США идет постоянно. Американская сторона пытается способствовать миру на Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев сообщил, что 3 июня провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Спецпредставитель российского президента отметил, что США постоянно указывают украинским властям на необходимость мирного урегулирования.

По словам Дмитриева, американская и российская стороны общаются несколько раз в неделю. Темой диалога остаются и совместные экономические инициативы. Обсуждаются, в частности, совместные инвестиции в различные проекты, полезные и для России, и для Соединенных Штатов – в том числе на российской территории, приводит слова Дмитриева ТАСС.