Минфин придумал, как распорядиться пенсионными накоплениями "молчунов"

Пенсионные средства "молчунов", которые до сих пор не распорядились своими накоплениями, могут стать частью механизма долгосрочных сбережений. Об этой инициативе рассказал в четверг, 4 июня, министр финансов России Антон Силуанов.

Как пояснил глава Минфина, "мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций".

Потребуется законодательное решение, чтобы пенсионные накопления "молчунов", которые до сих пор остаются в Соцфонде, "использоваться по-другому", цитирует Силуанова ТАСС.

При введении в России системы индивидуального пенсионного капитала первый зампред Центробанка Сергей Швецов предупреждал, что у граждан будет некоторый срок для принятия решения о переводе своей пенсии в негосударственный пенсионный фонд или сохранении средств в существовавшем тогда Пенсионном фонде России. Однако "если они не отказались, но и не приняли, то по истечению этого длинного периода" власти распорядятся средствами в соответствии с нормами Гражданского кодекса, отмечал Швецов.

Тем временем глава ВЭБ Игорь Шувалов рассказал об инициативе создания объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под государственным контролем. Долгосрочные сбережения населения и пенсионные накопления предполагается инвестировать в технологические проекты.

При этом глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подчеркивал, что пенсионные накопления следует вкладывать в инструменты, где заранее просчитаны риски, источники дохода и финансовая способность эмитента выполнять обязательства. Парламентарий отметил, что при грамотном распоряжении пенсионные накопления и поддержат личные сбережения граждан, и обеспечат национальной экономике рублевый капитал для дальнейшего развития.