Британский и американский самолеты ведут разведку у российской границы

Натовские самолеты ведут разведку у границ России. Полет разведчиков проследили в РИА Новости – в агентстве изучили полетные данные.

С военной авиабазы в норвежском Харстаде вылетел британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1. Через воздушное пространство Финляндии он приблизился к территории России. Разведчик развернулся в районе Мурманска и полетел на юг вдоль российско-финской границы.

Американский разведчик - небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier Artemis II. По данным агентства, американец вылетел из Румынии, пересек территорию Польши и прибалтийских государств. Затем шпион начал летать по траектории петли, параллельно границе России. Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе это называют сдерживанием российской агрессии.