Председательствующий в Совете ЕС Кипр пригласил Молдову и Украину к началу переговоров по первому кластеру вопросов о вступлении в Евросоюз. Об этом рассказала в четверг, 4 июня, молдавский посол в интеграционном объединении Даниела Морарь.

По словам дипломата, начинается подготовка к открытию кластерных переговоров, начиная с Кластера 1 "Основные ценности".

Вице-премьер Молдовы по европейской интеграции Кристина Герасимова, в свою очередь, анонсировала дискуссии на уровне Совета ЕС по завершению процесса, позволяющего официально открыть первый блок переговоров, сообщает "Интерфакс".

Украина продолжает требовать принятия в Евросоюз, причем по ускоренной процедуре. Однако в объединенной Европе не горят желанием принимать в свои ряды разоренную боевыми действиями и коррупцией страну. Источники утверждают, что вместо реального членства ЕС обсуждает альтернативные форматы постепенного сближения с Киевом.

Возникли и серьезные политические препятствия к евроинтеграции Украины. Польша резко раскритиковала киевский режим за героизацию нацистов. Польский президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что Украина ментально не готова к членству в Евросоюзе, ведь "в европейской семье бандитов и убийц, которые уничтожали детей и женщин, невозможно восхвалять". На этом фоне The European Conservative пишет, что Польша может помешать Украине вступить в ЕС, если политика польского правительства примет еще более конфронтационный характер по отношению к Киеву.

Вмешалась и Венгрия. Глава венгерского кабмина Петер Мадьяр заявил, что для переговоров о приеме в ЕС Украине придется выполнить обязательства перед его страной с учетом договоренностей о возвращении прав венгерскому меньшинству в Закарпатье.