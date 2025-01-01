Решетников: ситуация на рынке труда в России очень сложная

На российском рынке труда сложилась сложная ситуация из-за рекордно низкого уровня безработицы. Об этом рассказал в четверг, 4 июня, министр экономического развития России Максим Решетников.

По словам политика, это "делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает". Низкая безработица выступает как "ограничитель, в том числе и индикатор для ЦБ, когда принимается решение о снижении ставок".

Говоря о ресурсах и ограничителях роста экономики, Решетников предупредил, что "нам расти будет сложно, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются дополнительные меры", сообщает ТАСС.

В то же время уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в 2025 году 1,2 миллиона подростков вышли на рынок труда — молодежь изъявляет стремление трудиться не только в каникулы, подростки хотят заниматься значимым трудом. При этом 78% опрошенных родителей заявили, что поддерживают раннее трудоустройство своих детей. Однако предложений по трудоустройству ребят пока недостаточно, отметила омбудсмен.

При этом на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить в Трудовом кодексе понятия "стажер" и установить порядок прохождения стажировок. Это поможет студентам и выпускникам получить первый опыт работы, практические навыки и адаптироваться к профессии.