Кремль рассказал о контактах Путина с американской делегацией на ПМЭФ

Контакты президента России Владимира Путина с прибывшей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из США делегацией не запланированы. Об этом рассказал в четверг, 4 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, планов таких контактов в графике российского лидера нет, поскольку "они не совсем, так сказать, наш профиль".

Что касается сообщений о просьбе американского журналиста Кристофера Хелали к Владимиру Путину о предоставлении российского гражданства, Песков заявил, что "ничего не слышал об этом" (цитаты по ТАСС).

Тем временем участники ПМЭФ-2026 и наблюдатели со всего мира ждут центрального события форума — пленарного заседания с участием президента России, запланированного на 5 июня. Владимир Путин выступит с традиционной речью.

В Кремле уточняли, что главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам как внутрироссийским, так и международным. Однако "не существует очищенной экономики", так или иначе она граничит с политическими проблемами, поэтому Владимир Путин затронет и вопросы политики.