В Крыму ограничили продажу бензина за наличные

Полное ограничение продажи бензина за наличный расчет вводится в Республике Крым. Об этом рассказал в четверг, 4 июня, глава региона Сергей Аксенов.

Как пояснил политик в социальных сетях, эта мера вводится на несколько дней из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове. Заправиться за наличный расчет не получится, при этом талонов на бензин в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.

Правительство Крыма при этом предупредило о запрете снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях в Сети, пересылать в интернет-чаты или своим близким через мессенджеры. Подобные действия квалифицируются как содействие диверсиям, за что грозит уголовная ответственность.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заверил, что внутренний рынок является для российских властей приоритетным, поэтому профильные ведомства и структуры следят за ситуацией с топливом и предпринимают должные меры.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтверждал, что все уровни властей работают над решением проблемы обеспечения топливом потребителей в Крыму и Севастополе. Этот вопрос стоит "высоко на повестке дня", подчеркивал политик.