Можно ли серьезно относиться к заявлениям на Западе о том, что переговоры - это повод оказать давление на Москву, и реально ли там считают, что можно свести позицию России до минимума? На каких условиях США и ЕС будут помогать Украине?

Эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"США – одна из сторон конфликта (на Украине – прим. ред.). И она играет на стороне коллективного Запада и киевского режима. Никаких иллюзий относительно американцев быть не должно. Другое дело, что они хотят заработать на этом конфликте", - отметил он.

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