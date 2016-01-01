Появились подробности о строительстве "тоннеля Путина — Трампа" между Россией и Аляской

Проектирование тоннеля, который прошел бы под Беринговым проливом и соединил бы Россию и Соединенные Штаты, продолжается. Об этом рассказал в четверг, 4 июня, спецпредставитель российского лидера и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как уточнил Дмитриев, "у нас будет новость завтра — мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля". Представитель президента России подтвердил, что транспортной артерии, которую уже окрестили "тоннелем Путина — Трампа", быть, сообщает "Интерфакс".

Идея проложить тоннель между Россией и Аляской звучала еще в 2016 году. Бывший кандидат в президенты США Майкл Грейвел указывал, что проложить тоннель под Беринговым проливом не труднее, чем под Ла-Маншем, а сам проект принесет немало пользы, ведь сотрудничество между двумя странами продуктивнее, нежели вражда.

О таком тоннеле всерьез заговорили по инициативе главы РФПИ — Кирилл Дмитриев отмечал, что реализовать этот проект можно всего за восемь лет. Эксперты соглашались, что задача решаемая и очень интересная.