"Почта России" возобновила доставку посылок из США после четырехлетнего перерыва

Почтовые операторы России и Соединенных Штатов восстановили почтовый импорт, прекращенный в 2022 году. Посылки от американских отправителей вновь доходят до российских получателей.

Как рассказали в АО "Почта России", первая партия отправлений уже прибыла в Россию. Почту возят транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений.

Это важный этап в восстановлении почтовых обменов, который последовал за возобновлением "Почтой России" в конце 2025 года приема в США отправлений в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что прием отправлений с товарами в США "Почтой России" временно приостановлен, поскольку американская сторона решила отменить беспошлинный режим и установить ввозные пошлины для почтовых отправлений из всех стран.

Российские власти тем временем подчеркивают, что "Почта России" помимо основных услуг — доставки писем и посылок — выполняет и важнейшие социальные задачи. Так, в небольших поселках и труднодоступных районах на почте граждане могут оплачивать коммунальные услуги и получать пенсии, пособия, интернет-заказы, а также отправлять запросы в госорганы.