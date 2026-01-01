Атака украинских беспилотников на Санкт-Петербург непосредственно перед началом международного экономического форума способна привести к прямой военной конфронтации России и НАТО. Об этом предупредил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил про версию о запуске дронов с территории Прибалтики или с кораблей НАТО в Балтийском море. В подтверждение этого сценария говорят многочисленные видеоролики в социальных сетях, на которых видно, что беспилотники подлетают к городу на предельно низкой высоте именно со стороны Балтики.

Подчеркнув, что эта версия нуждается в тщательной проверке, Полянский указал на то, что киевский режим даже не скрывал главную цель своей атаки — сорвать Петербургский международный экономический форум, на который съехались тысячи гостей со всего мира, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режим не может сорвать проведение ПМЭФ-2026, поскольку предприняты все необходимые меры безопасности. В их надежности заверил и глава ГРУ Игорь Костюков. Он заявил, что гостям мероприятия ничего не угрожает: "Всё будет хорошо".

Киевский режим тем временем не отступает от террористических методов. Главный конструктор компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, рассказал, что ВСУ намереваются ударить баллистическими ракетами по российской столице. Денис Штилерман утверждает, что это может произойти летом или осенью.