Лавров уличил США в непоследовательности по Украине

Заявления госсекретаря США Марко Рубио о якобы неготовности Москвы к уступкам по Украине удивляют. На это указал в четверг, 4 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава российской дипломатии в интервью RT, подобные высказывания очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже, где президент России Владимир Путин принял предложения американского коллеги Дональда Трампа по шагам, которые позволили остановить боевые действия и приступить к переговорам по всем аспектам политического урегулирования.

Лавров заявил, что стороны конфликта на Украине давно сидели бы за столом переговоров и военные действия прекратились бы, если бы Соединенные Штаты по-настоящему продвигали договоренности аляскинского саммита.

Удивило Сергея Лаврова, по его признанию, и признание Марко Рубио в предвзятости — глава Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты пристрастны, ведь они поддерживают Киев и вводят санкции против Москвы. Странным, по словам руководителя МИД России, на этом фоне выглядит утверждение в несклонности российских властей идти на уступки.

Тем временем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заверил, что американская сторона пытается способствовать миру на Украине. Речь об этом шла в телефонной беседе Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоялась 3 июня.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений. Дипломат призвал американскую сторону осознать меру их ответственности за реализацию договоренностей, достигнутой главами государств в ходе саммита в Анкоридже.