Российская ПВО сбила 123 дрона ВСУ в ночь на 5 июня

Силы противовоздушной обороны отразили ночную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 4 июня до 7.00 мск 5 июня ПВО сбила дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областей. Украинские беспилотники перехвачены над Нижегородской, Орловской и Тульской областями, над Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил в "Максе" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, подразделения ПВО Минобороны минувшей ночью уничтожили в небе над регионом 14 украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.