Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры профессионализма и смелости наших бойцов в ходе спецоперации. Младший сержант Иван Логунов с сослуживцами доставлял грузы на позиции мотострелков. Заметив замаскированное самодельное взрывное устройство, Иван остановил группу, обследовал местность и, обнаружив ещё несколько СВУ, обезвредил все опасные находки. Боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.

Ефрейтор Александр Жилин, несмотря на миномётный обстрел и угрозы атаки дронов противника, добрался до двух раненых военнослужащих, оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь. Жизни наших бойцов были спасены.