Девиз форума в этом году "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". 150 сессий и панельных дискуссий за четыре дня. 20 тысяч участников из 130 стран. Официальный гость - Саудовская Аравия. В сопровождении вице-премьера Александра Новака делегация из Эр-Рияда ознакомилась с экспозицией культурно-просветительского проекта "Душа России" и павильонами регионов нашей страны. А на сессии "Глобальные энергосистемы" разговор о том, как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски.

"Наши друзья и партнеры из Саудовской Аравии, Египта, Сербии - крупные экономические партнеры, с которыми, невзирая на все геополитические вызовы и проблемы, сотрудничаем, развиваем сотрудничество по всем направлениям - и в атомной отрасли, нефтегазовой отрасли, и в новых направлениях нефтехимии", - отметил Новак.

Бизнес в сегодняшнем мире неотделим от политики. В то время, когда большая часть мира готова к сотрудничеству с Россией, западное меньшинство ввело против нашей страны тысячи санкций и продолжает крайне агрессивную политику. Но, убеждены участники форума, это делает нас только сильнее и помогает развивать собственную экономику. По экспертным оценкам, уже сложился целый кластер научных центров и инновационных проектов, которые формируют представление будущего России. Среди них - образовательный центр "Сириус", беспилотные грузовики "Камаз", робототехника для хирургии, выращивание полупроводников в космосе и, конечно, IT-технологии.

На Петербургском форуме представили смартфон, который, по утверждению создателей, невозможно взломать. Теперь дело за производством. На заводе под Петербургом запустили производство автомобилей "Сенат". Раньше здесь делали японские машины, но бывшие компаньоны ушли - и это их выбор. Производственные мощности в Шушарах больше не простаивают, открылись новые рабочие места.

Современные российские метропоезда серии "Москва" уже давно оценили все, кто хоть раз бывал в нашей подземке, в том числе иностранцы. Столичная Большая кольцевая линия - самая длинная в мире. Сегодня на форуме было объявлено, что в ближайшие семь лет в московском метро построят еще 80 километров линий и более 30 станций.

Петербургский форум - это огромная площадка для общения бизнесменов, политиков и деятелей культуры. Впервые за последние годы участие в нем принимают и представители США во главе с председателем комиссии по изящным искусствам Родни Куком. На специальной двусторонней сессии он заявил, что приехал в Россию, чтобы слушать и учиться. Впрочем, многие представители американской культуры готовы к диалогу уже давно. И ведут его.

"Я понимаю, что всегда были и будут страны, которые противостоят друг другу. Но я убежден, что искусство, музыка, кино - это очень мощное средство объединения людей. И именно поэтому я здесь", - говорит Стивен Сигал.

"Это люди временные. А Толстой вечный. Или Плюшкин. Мы это знаем. Но это относится и к Верди, и к Моцарту. Это огромный золотой список. Это имена, которыми гордится все человечество", - отметил Валерий Гергиев.

Тем печальнее сегодня наблюдать, как из Украины уже многие годы последовательно строят "Антироссию". При этом братский нам украинский народ для Запада лишь расходный материал.

Одна из самых актуальных и непростых сессий форума с символичный названием "Мировой беспорядок: осталось ли место дипломатии". Среди участников - бывший сотрудник разведки США, а ныне военный аналитик Скотт Риттер. Говорит, что очень рад наконец быть в Петербурге, ведь два года назад американские спецслужбы сняли его с самолета в Нью-Йорке, забрали паспорт и компьютер. Но ситуация в двухсторонних отношениях изменилась. На форум Риттер прилетел и в свойственной ему манере дал свой рецепт нормализации обстановки в мире: "Я простой солдат. Для меня есть только хорошо или плохо. А Европу надо пристрелить как бешеную собаку".

Сессия дискуссионного клуба "Валдай" - тоже традиция Петербургского форума. Еще одна известная во всем мире площадка для поиска ответов на самые острые вопросы. А впереди - еще три дня работы. Ожидается подписание множества контрактов. И как показывает опыт прежних лет, суммы заключённых сделок могут составить триллионы рублей.