Безопасность на российских дорогах будет обеспечивать искусственный интеллект. Нейросети займутся анализом движения транспорта, оценят состояние трассы и исходя из этих данных спрогнозируют вероятность аварий. О разработке специального модуля Михаилу Мишустину рассказал глава Росавтодора Роман Новиков.
Благодаря такому цифровому контролю в прошлом году смертность на дорогах снизилась на 5%. Речь шла и о строительстве дорог - планируется ввести свыше 180 километров федеральных автомагистралей. Ключевым объектом остается трасса "Россия", которая уже в этом году от Екатеринбурга дойдет до Тюмени.
Отдельное внимание - новым регионам. Масштабные работы ведут на объездной дороге Мариуполя, строят четырехполосную трассу от Симферополя до Джанкоя.
"Важно тщательно отслеживать, как выполняются все намеченные мероприятия. Продолжать расширять пропускную способность магистралей. Особенно это касается востребованных маршрутов. Чтобы поездки для людей были безопасными и комфортными. Современные дороги, более удобная логистика – это новые перспективы для бизнеса, для наращивания пассажирских и грузовых перевозок. Все это создаёт прочную основу для роста экономики, для успешного решения задач и в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны", - сказал Мишустин.