Киев не удивил своим очередным хамским заявлением в адрес высокопоставленного политика — ничего иного от нацистского режима ожидать не приходится. Такое мнение высказал в четверг, 4 июня, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат отреагировал на слова советника главы киевского режима Михаила Подоляка напоминанием, что Владимир Зеленский сам "не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне".

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик, которого цитирует Life.ru, отметил, что агрессивная риторика киевского режима, звучащая в хамской манере из уст официальных лиц, является частью стратегии давления на Минск. Причиной агрессивной риторики Киева парламентарий назвал раздражение из-за военно-политического сотрудничества России и Беларуси.

Член постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Александр Шпаковский выразил убежденность в том, что Беларусь и ее лидер Александр Лукашенко, невзирая на хамоватые угрозы из Киева, "переживут шайку наркоманов и нацистов". Депутат порекомендовал "киевским уродам" изучить новейшую политическую историю, в которой "Александра Лукашенко разные упыри, калибром побольше Зеленского, хоронили уже неоднократно". Однако этих "могильщиков" давно нет, а "наш президент по-прежнему уверенно возглавляет белорусское государство" (цитаты по ТАСС).