Информация о ситуации в зоне спецоперации. Российские военные наносят сокрушительное поражение живой силе и технике ВСУ на всех стратегически важных участках фронта, оттесняя врага все дальше на запад.

С воздуха противника атакуют расчеты войск беспилотных систем. В Харьковской области ударами FPV-дронов была ликвидирована минометная позиция боевиков, замаскированная в лесополосе. А в Запорожской накрыли вражескую артиллерийскую установку, огонь которой сдерживал наступление наших штурмовиков. На кадрах фиксации видно полное поражение цели.

А это по укрепрайону неонацистов работает самоходная "Гвоздика", 122-миллиметровые снаряды ложатся точно в заданный квадрат, не давая неприятелю поднять головы. Без промаха бьют и буксируемые пушки "Гиацинт". На Добропольском участке фронта с дистанции более 20 километров наши артиллеристы накрыли вражеский опорник на линии боевого соприкосновения.

От вражеских атак с воздуха наши наземные подразделения надежно прикрывают расчеты ПВО. Экипажи комплекса "Панцирь-С" в круглосуточном режиме сканируют небо над российскими позициями. В арсенале зенитчиков 12 ракет и две пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов. Чтобы перевести машину из дежурного режима в боевой, нужно всего 10 секунд. Как только в диапазоне работы "Панциря" появляется неприятельская цель, ее берут на сопровождение и ликвидируют.