Российская армия накопила солидное преимущество в применении беспилотников. Об этом заявил командующий вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс.

Как пишет Financial Times, Пуданс признал превосходство России "в масштабируемости дронов", подчеркнув, что российские войска "способны быстро пополнять запасы, иметь большие объемы в крупных масштабах".

При этом военный предупредил, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения стран Европы, большинство которых готовы внедрять программы модернизации своих армий не раньше 2029 года. Если украинский конфликт закончится, Москва может стать "серьезной угрозой" для европейских членов НАТО, заявил Пуданс.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия вдвое обгоняет все страны Европейского союза по производству артиллерийских снарядов и почти в четыре раза — по производству крылатых ракет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прямо предупреждал, что российская армия располагает уникальным оружием: "У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас". Речь идет не только про "известный всем "Орешник" и грозный "Посейдон", имеются также "другие образцы, очень перспективные".