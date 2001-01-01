Путин назвал Россию и Китай естественными партнерами

Владимир Путин 4 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает ТАСС.

Президент отметил, что Россия не делала сейчас "никаких разворотов" в сторону Азии, базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году.

Глава государства при этом назвал Китай и Россию естественными партнерами. Результаты сотрудничества стран впечатляют, товарооборот вырос почти до 250 миллиардов долларов.

Путин выразил уверенность, что все цели сотрудничества Москвы и Пекина будут достигнуты. В частности, Россия и Китай в настоящее время думают над новыми разработками в военно-технической сфере.

Как подчеркнул президент, Россия и Китай дружат не против кого-то, а в собственных интересах.