Путин рассказал про далеко идущие планы сотрудничества с Индией: "США — не помеха"

Россию и Индию связывает особо привилегированное стратегическое партнерство, которое обе стороны намерены развивать. Об этом рассказал в четверг, 4 июня, российский лидер Владимир Путин в ходе общения с руководителями международных информационных агентств.

Президент России напомнил, что история современных отношений между нашими странами началась еще в 1947 году, когда СССР установил дипломатические отношения с Индией и делал всё для поддержки нового государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Индия благодаря трудолюбию и таланту своего народа добилась значимых результатов в своем развитии и среди развивающихся стран демонстрирует самые высокие темпы развития: "Такое не падает с неба".

Отношения России и Индии динамично развиваются, страны рассчитывают в скором времени выйти на 100 миллиардов долларов торгового оборота, сейчас этот показатель составляет около 60 миллиардов. Есть все предпосылки, чтобы работать и добиваться более высоких результатов, отметил российский лидер.

Что касается предположений о том, что Индия под внешним воздействием корректирует взаимодействие с Россией, "ничего подобного нету", заверил Владимир Путин. Как отметил глава государства, "мы рады, что Индия как великая страна развивает отношения с другими государствами в своих национальных интересах с теми, с кем считает нужным".

Однако "другой аспект, что США пытаются оказывать давление на Индию, в том числе по ряду вопросов сотрудничества с Россией". Тем не менее, "давить бесполезно". Владимир Путин предупредил, что это вредит многосторонним и двусторонним отношениям, с какой бы стороны это давление ни исходило. Тем не менее, "мы не видим никаких негативных последствий и сможем договориться с участниками этого процесса".