Путин обозначил главную проблему ВСУ

Владимир Путин в ходе встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что ВС России в зоне СВО наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Главная проблема ВСУ на сегодня - катастрофическая нехватка личного состава, добавил российский лидер. По его словам, за последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери - 40 тысяч человек. И в рамках мобилизации людей на улицах ловят как собак.

Все это ведет к утрате Украиной территорий и населенных пунктов, подчеркнул Путин. Так, ЛНР уже полностью под контролем ВС России, ДНР - на более чем 85%. Кроме того, Россия контролирует 80% территории Запорожской области.

Западные спонсоры поставляют большое количество дронов, некоторые из них прорываются, но у России имеется система ПВО, указал президент. А на Украине такой системы вообще нет - есть отдельные элементы.

Вместе с тем Путин отметил, что Россия хочет договориться с Украиной мирными средствами. Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные в Анкоридже, теперь важно, чтобы на них согласился Киев.