Путин раскрыл военную тайну об "Орешнике": "Ударили туда, где было удобно"

Новые оружейные системы, появляющиеся у России, отличаются от того, что "мы делали прежде". Об этом рассказал в четверг, 4 июня, российский лидер Владимир Путин в ходе общения с руководителями международных информационных агентств.

Как подчеркнул президент России, он раскрывает большую военную и государственную тайну. Она заключается в том, что по Украине не было ни одного боевого применения "Орешника" в полном смысле слова, а "просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты".

После этого "залетели дроны в сарай, по которому ударили", чтобы оценить эффективность применения комплекса.

Верховный главнокомандующий ВС России пояснил, что "для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районах городской застройки".