Путин отказал Евросоюзу в праве быть посредником по Украине

Владимир Путин в ходе встречи с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге заявил, Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как напрямую поддерживает одну из сторон конфликта, а посредничество предполагает нейтралитет.

Президент добавил, что с удивлением увидел реакцию на его слова о Шредере как возможно переговорщике.

"Он не друг Путина, он немецкий государственный деятель. Один из лучших, на мой взгляд. Потому что у него есть позиция. И он не боится ее отстаивать", - указал глава государства.

По словам российского лидера, в качестве посредников должны выступать люди, которым могут доверять обе стороны.

"А как Россия может доверять людям, которые хотят ей стратегического поражения?", - заключил Путин.

Он также напомнил, что это не "злобная Россия" перестала поставлять энергоносители в Европу, а это Европа отказалась покупать, надеясь, что Россия рухнет.