Путин описал будущие отношения с Арменией: "Хотим работать с открытыми картами"

В попытках Армении ориентироваться на европейские стандарты ничего плохого нет, это право каждой суверенной страны — выбирать приоритетные стандарты развития и партнеров. Об этом заявил в четверг, 4 июня, российский лидер Владимир Путин в ходе общения с руководителями международных информационных агентств.

Как пояснил политик, озабоченность у Москвы вызвало то, что в Армении приняли закон "Начало процесса присоединения к Евросоюзу", в то время как страна остается членом Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это совершенно разные стандарты и принципы регулирования: "Очень много вещей, которые не совпадают". Речь идет про формальные, на первый взгляд, моменты, однако они очень важны.

Владимир Путин заявил, что "мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее с направлением развития", поскольку "для нас в практическим плане представляет интерес, как будет строиться взаимодействие, не только по энергоносителям".

Российский лидер напомнил, что премьер Армении Никол Пашинян изъявил готовность провести референдум о будущем республики — Москва попросила бы сделать это как можно быстрее, чтобы "работать с открытыми картами". При этом мы в любом случае сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она ни выбрала идти, заверил Владимир Путин.