Путин объяснил, что на самом деле препятствует миру на Украине

Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге, заявил, что решение конфликта с Украиной должно лежать в рамках договоренностей, достигнутых с США в Анкоридже.

Как отметил российский лидер, Москва согласилась пойти на ряд компромиссов. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной.

"Судя по всему, исходя из политической ситуации, в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, политическая борьба в Киеве обострится", - объяснил Путин.

Он добавил, что для восстановления экономики Украины нужны сотни миллиардов евро.

По словам Путина, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль в урегулировании на Украине, убедив Киев пойти на уступки.