Путин рассказал, что мешает завтра же отправить газ в Европу по "Северному потоку"

Одна нитка газопровода "Северный поток" после диверсии сохранила работоспособность — газ по ней может пойти в Европу хоть завтра. Об этом заявил в четверг, 4 июня, российский лидер Владимир Путин в ходе общения с руководителями международных информационных агентств.

Как подчеркнул президент России, это не шутка: для запуска уцелевшей нитки "Северного потока" достаточно нажать кнопку, прокачка может быть возобновлена буквально в течение суток. Российская сторона может поставлять по этому трубопроводу 25-28 миллиардов кубометров газа в год.

Для этого требуется соответствующее решение германских властей, но "здесь возникает вопрос политического характера, суверенитета", поскольку "Северный поток" находится под санкциями. Партнеры "Газпрома" в ФРГ готовы брать газ по "Северному потоку", но есть прямое указание Брюсселя и Берлина — не брать, отметил Владимир Путин.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предположил, что вся Европа снова начнет закупать у России газ, как только будет положен конец конфликту на Украине. Политик признал, что "этого требуют конкурентоспособность и география".