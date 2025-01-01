"Слухи о моей смерти сильно преувеличены" — этой цитатой Марка Твена российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о состоянии российской экономики в условиях спецоперации.

Как напомнил Путин, нашей стране то пророчили поражение на поле боя, то прежний президент США говорил, что экономика России разорвана в клочья. Однако надо не выдавать желаемое за действительное, а оценивать ситуацию реальным состоянием дел. Если за последнее время экономика Евросоюза выросла в районе 3%, то российская экономика России выросла на 10% и продолжает расти.

Глава государства прризнал, что "есть вопросы", связанные с макроэкономическим состоянием, прежде всего рост инфляции. Финансовые власти приняли ряд жестких решений ради оздоровления экономики — в том числе об изменении ключевой ставки. Эти меры дают результат, российская экономика уверенно возвращается к целевым показателям инфляции в 5,4%.

При этом продолжается рост промышленного производства и реальных доходов населения. Власти выполняют все социальные обязательства перед гражданами, своевременно индексируя социальные пособия и пенсии. К 2030 году планировалось снизить количество россиян, живущих за чертой бедности, до 7%, а в итоге план перевыполнен: уже в 2025 году таких граждан стало всего 6,7%.

Россия осознанно пошла на шаги по охлаждению экономики, чтобы избежать гиперинфляции, и это принесло видимые результаты

Французскому журналисту, который задал вопрос о состоянии российской экономики, Владимир Путин напомнил, что уровень государственного долга России составляет всего 15,6% ВВП, а во Франции — "за 100%, по-моему, 112%". ходе общения с руководителями международных информационных агентств.