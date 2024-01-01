Путин назвал возможное соглашение с Киевом документом исторического значения

Владимир Путин напомнил иностранным журналистам в ходе общения, что полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года.

"Так будут выборы? А если будут, то когда? По конституции Украины, у президента может быть только два срока по пять лет", - указал российский лидер.

Куда деть те два года, что Зеленский находится у власти нелегитимно, задался вопросом Путин.

"Много вопросов. Но если есть желание закончить конфликт мирным путем, мы найдем тех, кто подпишет соответствующий документ. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос", - добавил президент России.

Соглашение с Киевом стало бы документом исторического значения, резюмировал Путин.