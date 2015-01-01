Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине

В ходе общения с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине.

"Кризис на Украине локальный, хоть европейские страны и пытаются придать ему глобальное звучание. Но кризис на Ближнем Востоке явно имеет глобальное значение. И администрация Белого дома занята им. Но предложения, которые были сделаны Трампом в Анкоридже, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал президент России.

Он добавил, что предложения США требуют компромиссов и от России, и от Украины. Москва с ними согласна, осталось убедить Киев.

Что касается конфликта США и Ирана, Путин отметил, что Москва не хочет навязывать свои услуги в аспекте вывоза обогащенного урана из Исламской республики, но подобный успешный опыт уже был в 2015 году.

Глава государства подчеркнул, что у Москвы и Тегерана дружественные отношения. А обогащенный уран можно было бы использовать в рамках мирных программ под контролем международного сообщества.

"Уран был бы предъявлен, вывезен и поставлен под контроль. В чем проблема-то?", - сказал Путин.