Путин о "нападении" России на НАТО: "Это не просто бред, это сознательная провокация"

Владимир Путин в ходе беседы с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге заявил, что каждый, кто боится нападения России на НАТО, должен задать себе вопрос: "Зачем?".

"Это не просто бред. Это сознательная провокация, чтобы создать угрозу, которой не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону", - объяснил президент России.

Вместе с тем Путин с удивлением указал на то, что часть населения европейских стран верит в то, что Россия действительно может напасть.

"Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно", - резюмировал российский лидер.

При этом Путин отметил, что все стараются стыдливо не замечать, что на Украине перезахоронили нацистов, которые во время ВОВ там же на Украине уничтожали евреев.

"Их перезахоронили как героев Украины. Все стараются стыдливо не замечать. А действующий глава киевского режима - еврей по национальности", - напомнил президент.