Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский обратился в открытом письме к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой определить четкую дату личной встречи.

Как заявил главарь киевского режима, "надо определить, каким станет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян". Сделать это, по мнению Зеленского, нужно при личном общении в какой-либо нейтральной стране — в качестве вариантов он назвал Швейцарию, Турцию, арабские государства.

При этом Зеленский попытался заверить всех читателей своего открытого письма в том, что чаша весов в конфликте уверенно склоняется на сторону Украины, поскольку "мы получаем поддержку, вы — санкции", а "уровень украинских потерь — один к пяти или к шести в сравнении с российскими потерями".

Предводитель киевского режима также пообещал отдать ВСУ приказ о полном прекращении огня на период переговоров с Россией, поскольку это "лучший старт, чтобы начать разговаривать".

Примечательно, что это письмо было опубликовано во время общения президента России с руководителями международных информационных агентств. Владимир Путин, отвечая на вопросы о мирном урегулировании конфликта на Украине, риторически поинтересовался, с кем подписывать мирное соглашение, если легитимного президента там нет. Это важный юридический вопрос, указывал российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин подчеркивал, что нужно добиваться полного завершения войны, а не приостановки движения войск, как хотелось бы украинской стороне.