Путин: Все обвинения Европы в адрес России остаются в формате highly likely

Заявления о "русской угрозе" призваны заставить жителей Европы больше платить в пользу Украины. Об этом заявил в четверг, 4 июня, президент России Владимир Путин.

Во время встречи с руководителями международных информационных агентств глава государства высказался об обвинениях в адрес России, которые звучат от многих европейских политиков. Как подчеркнул Владимир Путин, это инсинуации в формате highly likely (англ. "с высокой долей вероятности"), но без каких-либо доказательств.

Утверждения из ряда западных стран о якобы планах России напасть на Европу вызвали у российского лидера смех. Что касается разговоров о возможности налаживания диалога, ситуация с урегулированием в Европе "должна созреть", дело к этому и идет, отметил Владимир Путин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Запад не балует своих зрителей фактами, разбрасываясь обвинениями в адрес России. Как отмечал дипломат, в активе западных политиков зачастую остается только позиция highly likely без доказательств.