Путин похвалил иранский народ за сплоченность и готовность к борьбе

Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге заявил, что во время ближневосточного конфликта иранский народ доказал - его интересы должны учитываться при разрешении кризисов. Люди проявили сплоченность и готовность к борьбе.

"Мы всегда призываем наших иранских друзей воздержаться от военных действий в отношении исламских государств, особенно в месяц Рамадан", отметил при этом российский лидер.

Как добавил Путин, усилия Дональда Трампа и последовательность духовного лидера Ирана могут привести к компромиссу, Москва готова "подставить плечо".

Вместе с тем глава государства назвал спекуляциями заявления о том, что Россия - главный выгодоприобретатель от конфликта вокруг Ирана.