Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, пишут "Известия".

Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить, добавил кремлевский спикер.

Он уточнил, что Путин пока не ознакомился с содержанием письма, сделает это по окончании переговоров с президентом Узбекистана.

В своем послании Зеленский написал, что "надо определить, каким станет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян". И сделать это, по мнению главаря киевског орежима, нужно при личном общении в какой-либо нейтральной стране.

Зеленский попросил Путина о личной встрече: "Завершим конфликт честно и достойно" - подробности на сайте "ТВ Центра".