Трамп оценил идею встречи Владимира Путина и Зеленского

Президент США назвал хорошей идею встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

"Было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились для переговоров по Украине", — сказал он.

Ранее глава киевского режима направил открытое письмо президенту России. В нем он попросил завершить конфликт путем мирных переговоров и предложил встретиться в нейтральной стране и с реальными гарантиями безопасности. Зеленский также заявил о готовности прекратить огонь полностью на время переговоров с РФ.

В Кремле уже получили и ознакомились с телеграммой Зеленского. Официальный ответ Путина будет представлен в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.