Германия активно готовится к переговорам с Россией, узнали СМИ

Власти Германии уже несколько недель работают над планом переговоров с Россией, пишет газета Die Zeit.



В публикации издания говорится, что слухи о готовящихся контактах с Москвой — абсолютная правда, и за кулисами Германия действительно работает над планом контактов. Например, в ведомстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца по этому поводу проходят регулярные консультации, прежде всего с представителями Франции и Великобритании.



Журналисты газеты подчеркнули, что антироссийская позиция Мерца резко изменилась. Теперь он приближен к мнению: "Ничего без Украины, никаких сепаратных шагов со стороны Германии, тесное командное взаимодействие с европейцами и координация вместо конкуренции с США".



Согласно публикации, можно считать, что теперь европейские страны стремятся к четырехстороннему формату переговоров по урегулированию украинского конфликта: Европа, Украина, Россия, США.



Уточняется, что для канцлера ФРГ ключевое значение в вопросе восстановления диалога с Москвой играет "евротройка", состоящая из Берлина, Парижа и Лондона. При этом Италия и Польша сейчас также включены в этот процесс, утверждает издание.