Стало известно, где предпочитают отдыхать молодые россияне

Российская молодежь предпочитает отдыхать в аутентичных тихих локациях.

Молодые люди все чаще отказываются от раскрученных курортов в пользу небольших населенных пунктов, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Молодое поколение <…> ищет аутентику – что-то такое, где "не бывала нога туриста", или, по крайней мере, следов этих пребываний не видно", - отметила она.

Современной молодежи нравится самостоятельно планировать свое путешествие: находить интересные места и исследовать их самостоятельно. Например, вместо популярного Суздаля они выбирают менее раскрученные соседние города Муром или Гороховец.

Немаловажным фактором в принятии решений являются короткие видео в социальных сетях, в которых рассказывается о достопримечательностях города. Ломидзе подчеркнула, что видеоролики - эффективный, доступный и экономичный инструмент для привлечения внимания молодых туристов.