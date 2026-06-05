В США одобрили новый антироссийский проект

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России.

Документ поддержали 226 членов палаты представителей (207 демократов, 18 республиканцев и один независимый), 195 выступили против, передает РИА Новости. Для вступления закона в силу документ должен пройти одобрение Сената США.

Законопроект внесли в нижнюю палату Конгресса США в апреле 2025 года. Он предусматривает создание фонда восстановления Украины; финансовую и разведывательную помощь для нее; усиление поддержки стран Балтии, а также право президента США вводить санкции, блокировать активы и устанавливать дополнительные экспортные пошлины в отношении России.

Ранее власти Великобритании расширили антироссийские санкции.