Актер Александр Устюгов переживает страшное горе

У Александра Устюгова умерла сестра. Екатерине было 46 лет. В последнее время она сражалась с онкологическим заболеванием.

По некоторым данным, именно рак и стал причиной смерти молодой женщины. Александр Устюгов прокомментировал печальную новость в своем блоге. "Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога — ведь есть, наверно, Бог…" - написал актер строчки Владимира Высоцкого.

Сообщается, что Александр Устюгов узнал страшную новость на гастролях. Он решил их не прерывать, но обязательно посетит похороны сестры, передает Starhit.

Александр и Екатерина были очень близки, она даже пела в его группе.

46-летняя Екатерина упорно боролась за свою жизнь. Деталями лечения она боролась в своем блоге. Причем многочисленные поклонники не только старались помочь ей морально, но и финансово. Сестра Александра Устюгова делилась с подписчиками успехами и неудачами в лечении, жаловалась на свое неважное состояние, но продолжала верить, что победит смертельно опасный недуг.

Последняя ее запись в блоге была сделана зимой. Тогда Екатерина сообщила, что ей срочно потребовалось сделать МРТ головы, у нее начались сильные боли, а квоты закончились, и на помощь пришли подписчики. Екатерина поблагодарила их за поддержку, назвав ее чудом.

"Вы не просто собрали мне сумму — вы подарили мне воздух, когда казалось, что нечем дышать. Вы стали моей опорой в те минуты, когда силы были на исходе", - заявила сестра Александра Устюгова.