"Война Трампа": Лавров отметил вовлеченность лидера США в украинский конфликт

США продолжают поддерживать Украину. Администрация американского президента Дональда Трампа придерживается внешнеполитического курса своего предшественника Джо Байдена в отношении украинского кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью телеканалу RT Arabic на полях Петербургского международного экономического форума Лавров напомнил о заявлении госсекретаря США: по словам Марко Рубио, Соединенные Штаты нельзя назвать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине, поскольку Вашингтон принимает сторону Киева. Это свидетельствует о том, что война Джо Байдена стала войной Дональда Трампа, подчеркнул Лавров.

Российского министра удивили заявления Рубио об отсутствии готовности Москвы к компромиссам – и вследствие этого низкой вероятности скорого завершения украинского конфликта. По словам Лаврова, подобные высказывания со стороны участника встречи в Анкоридже выглядят очень странно. Дипломат также отметил, что в принятом Пентагоном бюджете программа поддержки Украины согласована до 2029 года.