"Уже имущество поделили, расстались, разъехались": Пригожин бурно отреагировал на новость о разводе с Валерией

Накануне, 4 июня, в Сети распространилась информация, будто Валерия и Иосиф Пригожин расстались после более 20 лет совместной жизни. С комментарием выступил сам продюсер.

"Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!" - эмоционально высказался Иосиф Пригожин.

Продюсер уверен, что им с Валерией просто завидуют, поэтому и распространяют подобные слухи, передает Starhit.

А вот Валерия с юмором отнеслась к этой информации. Она опубликовала в своем блоге видео с Иосифом Пригожиным. "Что ж такое пишут-то? Что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной, нет?" - обратилась к супругу известная певица. "Как видишь", - коротко ответил он.

Отметим, что Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже много лет не только живут, но и работают. Однако общих детей у пары нет. Не так давно Валерия призналась, что ждала ребенка от Иосифа Пригожина, но случился выкидыш.

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