ВС России нанесли удар по объектам военной инфраструктуры на Украине

Российские ударные беспилотники минувшей ночью атаковали объекты в нескольких регионах Украины. Основной удар "Гераней" пришелся по Одессе, передает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подполья, ночной удар по Одессе был "красивым, мощным и с детонацией". Поражены цели в одесском порту, детали пока уточняются. Сообщается о переполохе в СБУ: наблюдатели предполагают, что уничтожен либо высокопоставленный военный, либо ценное оборудование.

В Харьковской области российский беспилотник "Герань-2" нанес удар по пункту управления украинскими беспилотниками в Великом Бурлуке. По данным агентуры, район был оперативно оцеплен военными, автомобили скорой помощи и автобусы вывозили раненых и убитых.

В Черниговской области беспилотники отработали по железнодорожной станции Сновск. В Ровенской области удар по подстанции оставил без света часть района. Сообщается также о взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.