Третий день ПМЭФ начался с обсуждения новых точек развития

В Петербурге - основной день Международного экономического форума. Центральное событие - пленарное заседание с участием Владимира Путина. До его начала остаются считанные часы. Как ожидается, российский лидер затронет в том числе важные политические темы. Напряженная работа на площадках форума кипит с самого утра. На сессиях обсуждают широкий круг вопросов.

Третий день Петербургского форума начинается с завтрака. Делового. Его традиционно проводит "Сбер". Темы этого года - новые области развития, источники финансирования и поиск баланса между скоростью роста и его устойчивостью. Искать ответы совместно предстоит министрам, представителям бизнеса и ведущим экономистам.

"Я сейчас выскажу мысль, может быть, непопулярную, но мы смогли преодолеть последствия санкций только потому, что, когда этот процесс начался, без всяких законов, без всяких нормативных актов бизнесу дали возможность работать самому. Налаживая контакты, выстраивая новые логистические цепочки - делай то, что ты считаешь нужным. И вот сегодняшний результат по санкциям - это результат той свободы, которая тогда, заметьте, вынужденно - не потому, что очень хотели, но тех возможностей, которые бизнесу дали", - отметил Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам.

И правда, такого количества новых идей, стартапов и производств, как в последние годы, у нас еще не было. Во всех сферах - от машиностроения и деревообработки, до робототехники и компьютерных технологий. Бренд "Сделано в России" теперь все чаще появляется там, где еще недавно его было трудно представить.

Делают эти чудо-очки в Тюмени. Область в последние годы занимала призовые места в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. А лидирует в нем неизменно Москва. Сегодня на полях форума объявили новые результаты. И снова победителем стала столица - уже в 8 раз. Но на верхней ступени пьедестала оказалась не одна, а вместе с республикой Татарстан.

Второе место в рейтинге заняли Нижегородская и Московская области. Третье - Санкт-Петербург, Сахалинская область и Башкортостан.