Львята, обезьяны, волчата и кошка подружились в "Тайгане": они растут без мам

Трогательные кадры из крымского сафари-парка "Тайган", где выхаживают маленьких зверей, от которых отказались родители. Животные обитают в одном вольере. Особенность этой ясельной группы - в её "разношёрстности" - буквально. Дружной семьёй живут львята, обезьяны, волчата и кошка.

Между этими львами и волками пробежала черная кошка. Но никаких суеверий и ссор, напротив, получилась хоть и разношерстная, но дружная команда. Между ними еще и приматы затесались. В крымском парке "Тайган" заработала необычная ясельная группа.

В этом детском саду не смотрят на форму ушей, длину хвоста или прикус. Животные в отсутствии родителей сами присматривают друг за другом и социализируются. В будущем это поможет сотрудникам парка подселить их к сородичам и таким образом даже эти отказники обретут свою семью.

Настоящая "Книга джунглей", только Маугли не хватает. Тут волки лакомятся бананами и пытаются поймать за хвост львят, гамадрил и капуцин вообще не боятся хищников и целуются с кошкой. Даже едят звери из одной миски.

Впрочем, иерархия постепенно выстраивается. И первые среди равных в этой группе оказались вовсе не царственные особы – львы, а гамадрил Николь и настоящая альфа – серая волчица Варя.

"Необычно все, чтобы гамадрил катался на волках – это необычно, чтобы волки жили с львятами – это необычно. Чтобы кошка принимала их всех и обнималась спала с волчатами – это необычно, потому что они должны на дух не переносить друг друга", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Видимо, сработали инстинкты. Все новорожденные звери относятся к животным, которые живут в группах. У львов прайд, у волков – стая, у гамадрилов – стадо, у капуцинов – колония. В такой компании даже кошка не гуляет сама по себе.

А вот у лам – никакого равенства. В этом году в небольшом стаде появилось сразу четыре особи. Три – месяц назад и еще одна совсем недавно. Воспитание строгое. Сначала за свежей зеленью тянутся взрослые, потом подростки. Новорожденную всячески оберегают и не подпускают близко к людям – она ведь еще еле на ногах стоит, как и ее ровесник - сосед ослик. Мамы от них ни на шаг. У этих животных не принято отказываться от потомства.