Литовского министра решили уволить за призывы к атакам Калининграда

Резкие заявления об атаке на Калининградскую область и в отношении Беларуси дорого обойдутся министру иностранных дел Литвы. Кястутис Будрис может лишиться своей должности. Как заявил лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас, Будрис отсчитывает последние дни на посту министра, пишет литовский портал Lrytas.

По данным источников издания, окончательное решение руководство страны примет в ближайшие выходные. Шквал критики со стороны парламентариев обрушился на чиновника после того, как он призвал НАТО нанести удары по Калининграду. Министр требовал "показать русским" способность альянса прорваться в регион, он утверждал, что у Запада есть все средства, чтобы "сровнять с землей" российские базы ПВО и ракетные комплексы.

Москва жестко отреагировала на заявления главы МИД Литвы. В Кремле слова министра назвали безумием, российский МИД диагностировал у него "суицидальную паранойю". Будрис попытался оправдаться, заявив, что лишь демонстрировал западным союзникам некую "решимость". Однако теперь собственная партия готова отправить его в отставку.